Schoonmaken van graven in Beringen-Mijn brengt mensen samen in aanloop naar het offerfeest

Selahattin Koçak beseft dat een proper graf rust kan geven. "Een graf is een plaats waar je rust vindt", zegt hij. "Door even bij een graf te zitten of een babbeltje te doen, vind je echt troost. Het doet plezier dat we mensen die rust kunnen geven."

De vrijwilligers hopen dat het initiatief een start is van een grotere samenwerking waarbij iedereen zorgt voor elkaar. "Door wat hier vandaag gebeurd is, ga ik met een tevreden gevoel het offerfeest tegemoet", besluit Koçak.