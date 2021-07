Een plekje op het strand van Oostende? Reservering blijft verplicht

Met mooi weer in het vooruitzicht wordt het aanmeldingssysteem voor de drie drukste stranden in Oostende verlengd tot en met vrijdag 23 juli. Wie daar naar het strand wil moet op voorhand een plekje reserveren op deze site. Dit systeem moet ervoor zorgen dat de social distancing op deze stranden gegarandeerd is. Een plaatsje reserveren is gratis.

Deze regel geldt alleen op het Klein Strand, Groeistrand en Groot Strand, dus van aan het Zeeheldenplein (Rock Strangers) tot net voor de Venetiaanse Gaanderijen. Op de andere stranden is er geen reservering nodig.