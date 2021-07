Klimaatexpert Jean-Pascal van Ypersele over watersnood: "We waarschuwen al jaren, politici keken weg"

Hadden we dit dan kunnen vermijden? Van Ypersele kijkt beschuldigend naar het beleid. "We waarschuwen al langer dat we iets moeten doen aan de CO2-uitstoot. We moeten ons ook beter voorbereiden op rampen, door bijvoorbeeld onze infrastructuur en gebouwen aan te passen. Dat is niet gebeurd. Politici keken weg en hebben hun verantwoordelijkheid niet op tijd genomen. Niet alleen in België."