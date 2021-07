Jongerenbende zorgt voor overlast in Sint-Gillis-Waas, politie houdt extra toezicht

De politie laat weten dat ze extra toezicht houdt in de buurt. Zo is er ook versterking van de federale politie te paard, maar de jongeren zijn tot nu toe niet gevat. "Sommigen verplaatsen zich per fiets of per step om te kijken waar de politie op dat moment niet is", zegt een andere buurtbewoner. "En dan komen ze op dat punt samen. Meestal zijn ze actief tussen 11 en 1 uur."

Bij de politie is er een vermoeden wie de daders zijn, maar ze wisten hen nog niet op heterdaad te betrappen. "Er zijn zelfs al huisbezoeken gebeurd", zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). "Al moeten we hen natuurlijk ook kunnen betrappen wanneer ze feiten plegen. Zolang er geen bewijzen zijn, is het moeilijk om iets te doen."