Labadoux Festival in één grote bubbel door het Covid Safe Ticket: "Eén veilige bubbel in een leuke sfeer"

Doordat evenementen vanaf 1500 personen nu ook in één bubbel kunnen met het Covid Safe Ticket, verandert dat het één en ander voor onder meer Labadoux Zomert, dat is de coronaversie van Labadoux dat in het weekend van 20 augustus plaatsvindt. Daar gingen ze ervan uit dat ze in bubbels van 8 zouden moeten werken. Maar met de nieuwe maatregel kunnen ze het festival toch in één grote bubbel organiseren.



Wie zo'n Covid Safe Ticket kan voorleggen, kan het festival op een normale manier bijwonen, zonder mondmasker. Dat is positief zegt organisator Carl Windels, maar er zijn nog enkele vraagtekens: "Wat er nog een beetje onduidelijk is, is of sneltesting ook zal mogelijk zijn. Testing bij apothekers en zo, dat werd ook nog niet vermeld. Dat het in één veilige bubbel is, dat dit een leuke sfeer kan geven, dat we elkaar op een leuke manier kunnen ontmoeten en op een leuke manier van de muziek kunnen genieten."