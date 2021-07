Pijpleiding onder de Maas in Leut komt los te liggen door wateroverlast: "Geen lek"

"Er is geen lek", benadrukt waarnemend burgemeester Tanja Imbernone van Maasmechelen. "Het probleem was dat de leiding los was komen te liggen. De brandweer heeft ze nu doorgespoeld met water. En ze hebben er evenveel water uitgehaald als ze er eerst hebben ingespoten. Dus zij gaan er ook van uit dat er geen lek is in de buis die in de Maas ligt. De pijpleiding is intussen langs beide zijden van de Maas afgesloten."