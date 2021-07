Liveblog - Situatie nog altijd "dramatisch" in enkele gemeenten, dag van nationale rouw ter ere van de slachtoffers  

In een aantal gemeenten in de provincie Luik is de situatie na het noodweer van vorige week nog steeds dramatisch. Dat blijk uit een balans van de ordediensten van gisteravond.

In Esneux hebben maandag een twintigtal militairen hulp geboden. In verschillende straten hebben gezinnen nog steeds geen elektriciteit maar intussen is er wel opnieuw stromend water. Tot nu toe zijn er volgens de burgemeester vier doden gevallen in Esneux.

Er zijn twee grote opvangcentra opgericht en twee opslagplaatsen om alle afval te droppen. Ook de voedselverdeling komt er op gang. In Trooz keerden de mensen gisteren stilaan terug naar hun huizen. De burgemeester stelt vast dat er ook plunderingen en diefstallen plaatsvinden. In het rampgebied rond de rivier de Vesder is een avondklok ingesteld van 23 tot 6 uur.