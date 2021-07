Macron en Michel duiken op in lijst als mogelijke doelwitten van smartphone-spionage

Op die lijst, zo blijkt nu, staan onder anderen de Franse president Emmanuel Macron maar ook de Belgische politici Charles en Louis Michel (beiden MR). Charles Michel is vandaag voorzitter van de Europese Raad, maar was in 2019 nog eerste minister van België. Zijn vader Louis Michel was toen Europarlementslid.

Dat de nummers van Macron en de twee Michels op de gelekte lijst staan, betekent niet noodzakelijk dat hun smartphones ook zijn aangevallen of geïnfecteerd met de spionagesoftware. “Om dat vast te stellen, is forensisch onderzoek nodig op de toestellen zelf”, schrijft Knack.