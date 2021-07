Marathonloper Koen Naert (31) klaar voor Olympische Spelen: “Beste versie van mezelf laten zien”

De marathonloper verbeterde in zijn laatste wedstrijd over 10 kilometer zijn persoonlijk record en zette het op 28’36’’. Met een persoonlijk record op de marathon van 2u 7 minuten en 39 seconden is hij één van de beste Europese atleten die naar Japan afzakt. Op een resultaat of tijd wil hij zich niet vastpinnen. “Veel zal afhangen van de vorm van de dag. Het is en blijft een kampioenschap en een marathon lopen in de zomer is best raar. Eén ding is zeker: de beste zal winnen! Ik zal er alvast alles aan doen om de beste versie van mezelf te laten zien.”