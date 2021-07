Burgemeester van Lanaken vraagt steun van Vlaamse overheid voor opruimingswerken: "Onmogelijke klus zonder hulp"

In Lanaken is vandaag voor het eerst opgeruimd aan de Maas. De technische dienst van de gemeente verzamelde het grofvuil en een aannemer voerde het af. "Maar het is een onmogelijke klus", zegt burgemeester Marino Keulen. "Zeker omdat het bouwverlof is. We kunnen niet aan het juiste materieel geraken." Keulen doet dan ook een oproep aan de Vlaamse overheid om de Maasgemeenten te ondersteunen.



"Ik denk aan Agentschap Natuur en Bos , Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg en vraag hen om dringend een helpende hand toe te steken. Alleen krijgen we dit niet klaar. In normale omstandigheden zou het ons wel lukken. Alleen zijn heel wat bedrijven momenteel in bouwverlof. Dat maakt het enorm moeilijk", zegt de burgemeester.