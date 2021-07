Jong en niet (volledig) gevaccineerd: dit zijn de covidpatiënten die nog in het ziekenhuis belanden

Wie zijn die opgenomen patiënten dan? Daar ziet Van Gucht drie opvallende lijnen in: “Ten eerste zien we vooral dat het gaat om mensen die nog niet gevaccineerd zijn of nog niet volledig.” De gemiddelde covidpatiënt is ook een pak jonger geworden volgens de viroloog. “We zien al een aantal weken dat de patiëntenpopulatie in het ziekenhuis verjongt. Meer dan twee derde van de patiënten zijn momenteel jonger dan 60 jaar. Dat is een heel verschil met enkele maanden terug”, aldus Van Gucht. Tenslotte worden ook veel minder mensen opgenomen met onderliggende aandoeningen.