Watersnood en corona werpen schaduw over nationale feestdag, primeurs voor prinses Elisabeth en prinses Delphine 

Zo vindt het militair defilé in tegenstelling tot vorig jaar wel plaats, maar zal het een stuk soberder en korter zijn dan gepland: 26 minuten in de plaats van 40 minuten. Dat komt doordat een deel van de mensen en het materiaal van de hulpdiensten en Defensie op dit moment wordt ingezet in het rampgebied. Zo valt bijvoorbeeld ook een dynamische demonstratie van helikopters boven het paleis weg.

Een preludeconcert in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel is ook afgelast. Gisteren ging het Bal National op het Vossenplein in Brussel, dat traditioneel plaatsvindt aan de vooravond van de nationale feestdag, niet door.