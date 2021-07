Natourcriterium van start met een minuut stilte in Roeselare

Om de coronamaatregelen beter te kunnen naleven is het parcours dit jaar aangepast, zegt Verhaeghe. "We hebben nu alle grote markten van Roeselare opgenomen in het parcours. Zo hebben we een grotere evenementsite en spreken we de horeca meer aan. Op die manier hopen we de mensen op een natuurlijke wijze te spreiden."



Mondmasker dragen, afstand houden, voldoende ontsmetten... we kennen de regels ondertussen en ook in Roeselare nemen ze hun voorzorgsmaatregelen. "Stewards zorgen ervoor dat bepaalde plaatsen niet overbevolkt zullen raken en de regels komen op grote schermen. We werken met bubbels van 2.500 langs het parcours. Ook in de start- en aankomstzone mogen er maximaal 2.500 mensen staan.