Natuurhulpcentrum Opglabbeek vangt vijf bevers op: "Overstromingen hebben hun huis vernield"

Het Natuurhulpcentrum in Opglabeek heeft er sinds gisteren een vijfde bever bij. De diertjes wonen normaal in met takken gemaakte burchten of in holtes aan de oevers. "De overstromingen hebben hun huis - dat zijn burchten - vernield", vertelt Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum. Heel wat bevers zijn daardoor gesneuveld. Anderen hebben het gered en zijn nu hopeloos op zoek naar een nieuw plekje.



"De bevers zwemmen in het rond om dat plekje te vinden. En nu de waterniveaus beginnen te dalen, worden ze gevonden", vertelt Thoelen. "Nu is het aan ons om hen op te vangen en ervoor te zorgen dat ze erdoor geraken." Het Natuurhulpcentrum heeft goede hoop dat het met de diertjes goed komt. "We hopen hen alleszins volgend jaar terug vrij te laten", klinkt het.