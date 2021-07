Natuurpunt wil dat Hoeilaart extra buffergebied tegen overstromingen aanlegt: "Maar ze willen er KMO-zone van maken"

Intussen belooft het gemeentebestuur om extra maatregelen tegen wateroverlast te nemen. "Natuur is belangrijk, maar ondernemen is dat ook. Lokale ondernemers vragen al langer om een KMO-site op maat. De Debeck-site zal op termijn ecologischer worden dan ze nu is, maar een natte natuur zoals Natuurpunt vraagt, zal het niet worden", klinkt het.

Natuurpunt vindt de beslissing een gemiste kans. Op allerlei plekken in de Druivenstreek wordt nu al extra buffergebied voorzien, maar volgens Bennekes loopt dat in Hoeilaart moeizamer. "Er is wel al wat capaciteit gecreëerd, maar dat volstaat niet. Er is echt meer nodig en het gemeentebestuur van Hoeilaart moet een tandje bijsteken. Dit is de enige plek waar nog zo'n buffergebied kan worden aangelegd." Al vraagt Bennekes zich ook luidop af of de streek überhaupt opgewassen is tegen extreme regenval zoals we die vorige week hebben gezien.