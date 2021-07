Offerfeest al meteen verstoord door aanval in Afghanistan

Volgens de eerste berichten zijn er geen slachtoffers. Er is alleen een auto vernield in de buurt van het paleis. Dat ligt in de streng bewaakte Groene Zone, waar ook veel ambassades liggen. De aanval is nog niet opgeëist. Maar de spanning is verhoogd nu de buitenlandse NAVO-troepen sinds vorige maand aan het vertrekken zijn. De fundamentalistische Talibanrebellen nemen sindsdien steeds meer grondgebied in. Gisteren had de plaatselijke VN-missie nog aangedrongen om voor het Offerfeest een staakt-het-vuren in acht te nemen.