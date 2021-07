Offerfeest op dag van nationale rouw: "We gaan niet uitbundig vieren"

Het is vandaag dag van nationale rouw om samen de slachtoffers te herdenken van de overstromingen die ons land vorige week zwaar getroffen hebben. Tegelijk is het ook een belangrijke dag voor de moslimgemeenschap, want zij vieren vandaag het Offerfeest. "We gaan ook de slachtoffers herdenken", zegt Nordine Taouil, imam in Antwerpen.