Ooit toeristische parel van Cyprus, nu spookwijk: Turkije wil Varosha heropenen en dat zorgt voor politieke spanningen

In 1974 moesten alle inwoners Varosha ontvluchten. Na een Grieks-Cypriotische staatsgreep, bezette Turkije Famagusta en de rest het noordelijke deel van Cyprus met geweld. Sindsdien is het eiland bestuurlijk in twee delen opgedeeld. In het noorden heb je de Republiek Noord-Cyprus, die enkel door Turkije erkend wordt. Cyprus zelf, in de praktijk dus het zuiden van het eiland, is lid van de Europese Unie.