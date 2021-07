Politie vat 3 mogelijke leden van jeugdbende in Sint-Gillis-Waas 

De meerderjarige verdachte is verhoord en vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Hij mag niet meer in De Klinge komen en mag ook geen contact hebben met de 2 andere verdachten. Die zijn minderjarig en kregen van de jeugdrechter 3 maanden huisarrest. Of het echt om leden van de jeugdbende gaat, wil de politie niet formeel bevestigen. Ze is sowieso extra aanwezig in het dorp om het overlastprobleem aan te pakken, er is ook versterking van federale politie te paard.