Rode Kruis: "Nog steeds in acute noodfase, nood aan warme maaltijden in getroffen regio"

Een tekort aan voedsel is er voor alle duidelijkheid niet, klinkt het bij het Rode Kruis. Maar door de verwoesting is het voor de slachtoffers vaak onmogelijk om zelf maaltijden te bereiden. Het Rode Kruis probeert zoveel mogelijk mensen op te vangen en eten te geven.

"Momenteel is een test aan de gang in Trooz, een gemeente bij Luik, waar we vrijwilligers warme maaltijden laten uitdelen aan slachtoffers. We zijn aan het kijken hoe we dat, als het goed loopt, kunnen uitrollen op grote schaal. Want er is echt nood aan warme maaltijden daar in de regio", zegt woordvoerder Jan Poté.