Roeselare weigert komst van fastfoodketen McDonald's vlakbij waardevol natuurgebied

De vestiging van McDonald's was gepland op de hoek van de Moorseelsesteenweg met de Oude Zilverbergstraat in Rumbeke. Het schepencollege van Roeselare vindt de omgeving daar niet voor gepast. Het fastfoodrestaurant zou te dicht liggen bij het Sterrenbos en het Bergmolenbos. Het stadsbestuur wil die bossen proper en net houden, een vestiging van McDonald's zou dat tegenwerken. De impact van zo'n restaurant valt niet te rijmen met het groen en de natuur, klinkt het.

Er is al jaren een vestiging van McDonald's in de Brugsesteenweg in Roeselare. Of de keten nu nog naar een andere plek voor een 2de vestiging op zoek gaat, is niet bekend.