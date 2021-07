Rouwmoment provincie Antwerpen: "Naast hulpverleners zijn wij ook ouders, zonen of dochters, het raakt ons tot in onze ziel"

Ook in Mechelen was er een groot herdenkingsmoment. Ja het was ook daar indrukwekkend met sirenes, stilte en applaus. Er waren zo'n honderd hulpverleners, zo'n tiental combi's en brandweerauto's. Zij hebben meegeholpen in Wallonië. "Naast hulpverleners zijn wij ook papa's, zonen en dochters. Dat raakt ons tot in onze ziel", zegt majoor François Van Den Eynde van de brandweer.