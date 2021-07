Shell gaat in beroep tegen vonnis rechtbank Den Haag

Het Nederlands-Britse oliebedrijf Shell moet de CO₂-uitstoot van de volledige Shell-groep, zijn toeleveranciers en afnemers wereldwijd tegen eind 2030 terugbrengen met netto 45 procent ten opzichte van het niveau van 2019.

Het energieconcern noemde het in een eerste reactie al "een teleurstellende uitspraak". Shell erkent wel dat er "urgente actie tegen klimaatverandering nodig is" en benadrukt dat het in 2050 netto nul CO₂-uitstoot wil realiseren. Het bedrijf investeert naar eigen zeggen al volop in alternatieven voor fossiele brandstoffen. Maar de rechter oordeelde dat dat niet snel genoeg gaat.