Tervuren koopt 850 sneltesten voor jeugdkampen, KSA moet kamp vroegtijdig annuleren ondanks negatief resultaat

"Wij hebben de hele leidingsploeg vooraf getest zodat we in principe in alle veiligheid op kamp konden vertrekken", vertelt hoofdleider Guillaume Tack van KSA Tervuren. De jeugdbeweging kreeg daarvoor een 30-tal testen van de gemeente. Ook een aantal leden van de oudste groep - die meehielpen bij het inladen van de vrachtwagen - werden vooraf getest op het coronavirus.

Maar uiteindelijk bleek het systeem dan toch niet helemaal waterdicht te zijn. Eens aangekomen op het kampterrein werd één van de leiders ziek. Na een nieuwe test bleek de begeleider toch besmet met het coronavirus. De leidingsploeg besliste daarom - met pijn in het hart - om het kamp meteen stop te zetten. De begeleiders zitten nu thuis in quarantaine.

De resultaten van een sneltest zijn minder betrouwbaar dan die van de inmiddels bekende PCR-test met de neuswisser. Die wordt - in tegenstelling tot de sneltest - onderzocht in een labo. Een positief resultaat bij een sneltest is daarom heel betrouwbaar, maar een negatief resultaat sluit nooit uit dat de geteste persoon toch besmet is.