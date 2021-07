Stad Izegem is solidair met getroffen partnergemeente Hotton in Luxemburg

Over heel België werden er solidariteitsacties uit de grond gestampt voor de slachtoffers van het noodweer. Ook de stad Izegem is solidair met de getroffen partnergemeente Hotton in Luxemburg. Burgemeester Jacques Chaplier (CDH) van Hotton richt zich in een filmpje tot de Izegemnaar: "We hebben drie helse dagen beleefd, maar de situatie lijkt intussen onder controle. Wat we nu vooral nodig hebben is droge voeding."