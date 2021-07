Twaalf doden door hevige regenval in China, honderden mensen vast in metrotunnels

Ook een ziekenhuis in Zhengzhou, de hoofdstad van de provincie Henan, is getroffen door overstromingen. De elektriciteit viel er uit en zowat 600 zwaar zieke patiënten moesten geëvacueerd worden.

Talloze straten staan blank, tientallen auto's en bussen zitten vast. In de luchthaven zijn meer dan 270 vluchten geschrapt.

Nabij Zhengzhou is in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) een dam doorgebroken. Het Chinese leger waarschuwde in de uren voor de doorbraak al dat de dam het elk moment kon begeven. Er zijn militairen ingezet om te helpen bij de bestrijding van de wateroverlast.



De regen in de provincie Henan werd veroorzaakt door tyfoon In-Fa, die ook tekeerging in twee andere provincies. Henan wordt al sinds vorige week geteisterd door hevige regenval. De waterstanden van de zijrivieren van de Gele Rivier en de Hai He overschreden de alarmniveaus. De afgelopen dagen werden tienduizenden mensen in veiligheid gebracht. De schade aan de landbouw loopt in de miljoenen.