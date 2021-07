Vaccinatiecentrum Noorderkempen start "last minute call"-lijst : "Qvax-reservelijst werkt niet altijd goed "

In het vaccinatiecentrum Noorderkempen wordt er nu gewerkt met een "last minute call"-lijst. Dat is een daglijst die elke ochtend om 8 uur wordt opengesteld. Als er die dag vaccins over zijn, kan je opgebeld worden en word je binnen de 40 minuten verwacht op het vaccinatiecentrum. "Het gaat gemiddeld om 6 tot 10 vaccins per dag", vertelt verantwoordelijke Cindy De Roeve.