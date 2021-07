Veertig tuinen in Herk-de-Stad staan nog blank: "Moeilijk om WC door te spoelen"

Annie Hemeleers woont vlakbij de zwaar getroffen Neerstraat. Tijdens de dagelijkse wandelingen met haar honden houdt ze alles goed in het oog. "Gisteren is het water zo'n 2 cm gedaald, maar we hopen natuurlijk dat het nog verder daalt want voor zaterdag en zondag voorspellen ze nieuwe regen. Dus daar maak ik me toch wel zorgen over. De dijken zijn ook verzadigd hé, dus we zijn bang dat er nieuwe bressen zullen ontstaan. Twee weken geleden is dat ook al voorgevallen."