Vlaamse regering kiest voor trambussen tussen Hasselt en Maasmechelen en traject via Grote Ring in Hasselt

Of Sparcatus lijn 1 naar Maastricht een sneltram blijft of ook een trambus wordt, is nog niet beslist. "Uit een studie blijkt dat het boulevardtracé haalbaar is, maar er moet ook een verknoping zijn tussen lijn 1 en 2. Dus in dat dossier is nog meer onderzoek nodig", gaat Peeters verder.

Voor Spartacus lijn 3 naar Noord-Limburg is het afwachten wat er beslist wordt over de Noord-Zuid. Eind september zou daar meer duidelijkheid over zijn.