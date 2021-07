Voor het eerst dodelijke aanvallen door chimpansees op gorilla's waargenomen

In de twee ontmoetingen, die respectievelijk 52 en 79 minuten duurden, vormden de chimpansees coalities - iets wat de mannetjes ook doen als ze patrouilleren langs hun territorium of binnendringen in het gebied van een naburige groep - en vielen ze de gorilla's aan.

De twee zilverruggen - dominante mannetjes - van de twee groepen en de volwassen gorilla-vrouwtjes verdedigden zichzelf en hun kleintjes. De zilverruggen en verschillende vrouwtjes konden ontsnappen, maar twee jonge gorilla's raakten gescheiden van hun moeders en werden gedood door de chimpansees.

De auteurs schuiven verschillende verklaringen naar voren voor het geweld tussen de soorten, waaronder competitie voor voedsel. "Het zou kunnen dat het delen van voedselbronnen door chimpansees, gorilla's en bosolifanten leidt tot toegenomen competitie en soms zelfs tot dodelijke interacties tussen de twee soorten mensapen", zei Deschner.

De toegenomen competitie voor voedsel kan ook veroorzaakt worden door het meer recente fenomeen van de klimaatverandering en de instorting van de hoeveelheid beschikbaar fruit, iets wat is vastgesteld in andere tropische wouden in Gabon.

"We beginnen nog maar net iets te begrijpen van de effecten van competitie op de interacties tussen de twee soorten mensapen in Loango", zei Pika. "Onze studie toont aan dat er nog veel onderzocht en ontdekt moet worden over onze naaste levende verwanten, en dat het Loango Nationaal Park met zijn unieke mozaïek-habitat een uitzonderlijke plaats is om dat te doen."

De studie van Southern, Deschner en Pika is gepubliceerd in Scientific Reports van Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Max-Planck-Geselschaft.

