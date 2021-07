Vrijlating van zeldzame oehoe in Kluisbergen is mislukt: "Uil zat in te kleine kooi, waardoor hij niet meer kan vliegen"

De oehoe verhuist nu naar een grotere kooi, waar hij meer ruimte krijgt om zijn vleugels te spreiden. "Hij gaat nu naar de grootste vliegkooi van het vogelopvangcentrum in Geraardsbergen", klinkt het bij de boswachter. "Hopelijk leert hij daar snel weer vliegen, want het is niet de bedoeling dat zo'n dier lang binnen wordt gehouden."



De Europese oehoe is een beschermde diersoort in België. En net als alle andere wilde vogels wordt hij ook beschermd door de Europese Vogelrichtlijnen. Sinds 2005 neemt de populatie van de oehoe in Vlaanderen sterk toe.