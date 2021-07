Spa en straks ook Wortel-Kolonie werelderfgoed, welke Belgische parels staan er nog op de Unescolijst?

De Unesco heeft nu beslist dat het Belgische Spa werelderfgoed is, samen met 10 andere kuuroorden in Europa, zoals Bath in Groot-Brittannië, Baden-Baden in Duitsland, Vichy in Frankrijk of de drie Tsjechische kuursteden Karlovy Vary, Mariánské Lázně en Františkovy Lázně. Het was trouwens Tsjechië dat het dossier van "The great Spas of Europe" trok.