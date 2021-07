Zussen uit Halle vullen vrachtwagen met hulpgoederen voor Chaudfontaine: "Mensen hebben soms al dagen niets gegeten"

"Ons hart brak toen we de beelden van de zware overstromingen op televisie zagen", vertelt Viviane. "We kwamen meteen op het idee om een inzameling te organiseren, maar we hadden niet verwacht dat het zo'n groot succes zou worden." De vrachtwagen met kledij, voeding en huishoudspullen vertrok vanmorgen richting Embourg, een kleine deelgemeente van Chaudfontaine, in de provincie Luik. "Iedereen heeft het altijd over Pepinster of Verviers, maar we mogen ook de omliggende dorpjes niet vergeten. We spraken gisteren nog met mensen uit Gooik die ook naar daar zijn gereden. De mensen hadden daar al twee dagen niet meer gegeten." (lees verder onder de foto)