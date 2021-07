Guy Telen uit Maaseik raapt zwerfvuil op aan de Maas: "Respect voor onze natuur"

De overstromingen van de afgelopen week schrikken hem dan ook niet af. "We mogen echt niet klagen" zegt de mooimaker. "Het landschap is hier niet zo veranderd. Het gras ligt wat platter, maar dat herstelt wel weer binnen twee dagen." Of hij vindt dat er meer afval ligt dan gewoonlijk? "Al bij al valt de situatie hier goed mee, er ligt echt niet meer dan anders." Maar dat heeft volgens Telen ook te maken met de windrichting. "Ik gok dat het afval nu vooral aan de Nederlandse kant ligt. Ik ben althans geen gekke dingen tegengekomen", lacht hij.



Zwerfvuil oprapen geeft hem een soort voldoening. "Het is een vorm van zelfrespect, maar ook respect voor onze natuur. We verdienen om niet tussen het vuil te leven", zegt hij. De Maaseikenaar haalt zijn inspiratie uit Scandinavische landen. "Daar merk je dat de mensen veel meer zorg dragen voor hun natuur. Het geluksgevoel ligt daar ook hoger. Ik voel mij ook gelukkig als ik zwerfvuil raap. En ik hoop oprecht dat anderen dat ook appreciëren."