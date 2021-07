250 liter soep voor slachtoffers van wateroverlast

“Bij Poverello, een organisatie die kansarmen helpt, kregen we wat voedseloverschotten. Colruyt gaf ons 250 liter water, wat enorm veel is. We hebben soep gemaakt en we gaan naar het dorpje Mercy in de Ourthevallei. Dat is nog maar sinds gisteren leeggepompt. De nood is er erg groot, ze hebben daar helemaal niets, geen elektriciteit, geen water. We gaan soep uitdelen omdat we vinden dat iedereen recht heeft op een warme maaltijd.”

De vrijwilligers nemen naast soep ook hun ook laarzen, bezems en emmers mee. “We gaan mee puin ruimen, alles wat weg moet en weg kan, gaat weg. We gaan mensen helpen. En als er nog soep over is, gaan we naar het volgende dorp”, aldus Saskia.