BEKIJK - Prinses Delphine voor het eerst op tribune defilé, koningin Mathilde ontroerd door marcherende Elisabeth 

Voor het eerst vergezelt prinses Delphine de koninklijke familie op de prinselijke tribune. Ze doet dat met haar man Jim O'Hare. Ze draagt een kleurrijke jurk en hoed van Erratum Fashion.

Het is niet de eerste keer dat Delphine op een officiële gelegenheid aanwezig is. In februari was ze er al bij tijdens een bezinningsmoment in de Koninklijke Crypte, om overleden familieleden te herdenken.