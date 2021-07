Botsing in Meerhout: auto belandt op zijkant tegen verlichtingspaal

Ter hoogte van de Jagersweg in Meerhout zijn woensdagnamiddag twee auto's op elkaar gebotst. Eén auto belandde op zijn zijkant tegen een verlichtingspaal. De brandweer moest de bestuurder bevrijden. De jongeman is overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. De inzittenden van de andere auto raakten niet gewond.