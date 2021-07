Coronablog: "De wereld is aan het falen", zegt directeur van WHO, ziekenhuisopnames stijgen sterk

Wereldwijd hebben 1,5 miljoen kinderen minstens een ouder, een grootouder of een andere verzorger verloren door de coronapandemie. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Imperial College London.

Een onderzoeksteam onder leiding van Seth Flaxman onderzocht wereldwijd geboorte- en sterftecijfers. Tussen maart 2020 en april 2021 verloren minstens 1,5 miljoen kinderen een vader of moeder, een grootouder of een andere verzorger. De wetenschappers benadrukken dat het gaat om een inschatting omdat niet alle data volledig waren. Volgens Flaxman is het zelfs mogelijk dat er meer kinderen een ouder verloren.

Het aantal kinderen dat één of beide ouders verloor door de pandemie is bijzonder hoog in verhouding tot de bevolking in onder meer Zuid-Afrika, Mexico, Brazilië en Colombia. In totaal is het aantal kinderen dat een vader verloor ongeveer vijf keer zo hoog als het aantal kinderen dat een moeder verloor.

De studie is gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet.