Fiets van politieman op de koer van het commissariaat gestolen: "Dit getuigt van heel veel lef"

In Diksmuide werd een dure elektrische fiets van een politieman gestolen vanop de koer van het commissariaat. De fiets was niet gesloten in de veronderstelling dat niemand zomaar de fietsenstalling van het commissariaat zou binnendringen. "Dit getuigt van bijzonder veel lef", zegt commissaris Geert Provoost. "Op de camerabeelden is te zien hoe iemand de fietsenstalling rond 16u10 binnengaat en met de fiets aan de haal gaat."

Er zijn al op meerdere locaties huiszoekingen gehouden, voorlopig zonder resultaat. De verdachte, die de politie kon herkennen op de camerabeelden, blijkt geen onbekende voor politie en parket. Vermoedelijk gaat het om een persoonlijke afrekening. Hij zou recent met twee kompanen zijn opgepakt naar aanleiding van enkele diefstallen, maar werd ondertussen weer vrijgelaten. "Allicht werd de fiets gebruikt om zich snel te verplaatsen en mogelijk is die ergens achtergelaten of gedumpt, hopelijk niet in een rivier of waterloop", aldus Provoost.

De politie van Diksmuide vraagt aan de inwoners om uit te kijken naar deze fiets: