Gentse verzekeringsmakelaar blijft ook op feestdag aan het werk om slachtoffers natuurramp te helpen

Het Gents verzekeringskantoor heeft een tiental klanten die getroffen zijn door de wateroverlast. "De eerste klant hing donderdagmorgen al aan de lijn en sindsdien is het niet gestopt", zegt makelaar Lauriane Claeys. "Ook op de feestdag blijf ik stand-by, want klanten moeten geholpen worden en hebben nood aan bijstand. In de eerste plaats helpen we door hen te leggen wat ze met hun inboedel moeten doen en hoe hun verzekering er precies uit ziet. "