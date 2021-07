KSA Mortsel op kamp op de campingweide van Festival Dranouter

Festival Dranouter stelt hun camping open voor KSA Mortsel. Door de watersnood van vorige week moesten veel jeugdbewegingen op zoek naar een andere locatie, zo ook de KSA van Mortsel. Via via kwamen ze terecht bij Festival Dranouter, die de weide van de Stille Camping Zone in de Dranouterstraat ter beschikking stelt.

"Normaalgezien gingen we met de KSA van 20 juli tot en met 29 juli naar Rochefort", zegt hoofdleidster Lotte Torney. "Toen we vorige week donderdag de berichten van de hevige regen in de Ardennen hoorden, gingen we zelf voorzichtig al op zoek naar een back-up, voor het geval dat… Vrijdag stond op de website van Rochefort te lezen dat jeugdkampen verboden waren tot en met 31 augustus. Dan was het definitief dat ons zomerkamp niet zou kunnen doorgaan in de Ardennen. Een collega van mijn papa is al jarenlang vrijwilliger bij Festival Dranouter, zo ging de bal aan het rollen."