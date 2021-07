Gents universiteitsgebouw blijft bezet: "We blijven tot de hongerstakers hun verblijfsvergunning krijgen"

De activisten zijn voorlopig niet van plan om het gebouw te verlaten. Activiste Jip Van Gool vindt dat er nog teveel onduidelijkheid is over wat er nu met de hongerstakers gaat gebeuren. "Zolang we niet weten wat er met de hongertstakers gebeurt, blijven we het gebouw bezetten. We blijven achter onze eis staan en dat is een collectieve regularisering. We zijn wel opgelucht dat de hongerstakers stoppen omdat ze hun gezondheid al genoeg op de proef hebben gesteld, maar we blijven hier en wachten af. "