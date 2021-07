Kerkfabriek verbreekt akkoord met gemeente over verkoop kerk van Kerkhove: "Dan toch geen nieuw ontmoetingscentrum"

In Avelgem is een soap aan de gang rond de Sint-Amanduskerk van deelgemeente Kerkhove. De kerk werd al een tijdje geleden ontwijd, maar heeft nog geen nieuwe bestemming. De gemeente Avelgem ging het kerkgebouw kopen van de kerkfabriek om er een nieuw ontmoetingscentrum van te maken. Ook de school in de buurt zou van die ruimte kunnen gebruik maken. Er werd zelfs een architectuurwedstrijd uitgeschreven voor de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum.

Het gemeentebestuur was van plan om de toren van de kerk te behouden en er een nieuwbouw naast te zetten. Maar dat was buiten een dame gerekend die vlakbij de kerk woont en het gebouw niet wil zien verdwijnen. Haar schoonzoon is een rijke industrieel en die heeft de kerk nu gekocht. Zo hebben ze controle over de toekomstige bestemming van het gebouw.