Kortrijkse buurt protesteert tegen komst pompgebouw Aquafin op pleintje

"Red onze bomen en ons pleintje." Met die leuze protesteren buurtbewoners van de Goedendaglaan in Kortrijk tegen de komst van een pompgebouw van Aquafin. Op het pleintje op het einde van de doodlopende straat komen de inwoners vaak samen en voetballen de kinderen uit de buurt tegen elkaar.

Het is niet naar de zin van de buurtbewoners dat daar een pompgebouw met een hoogspanningscabine zou komen. Dat zou een groot stuk van het drukbezochte pleintje innemen, zegt buurtbewoner Thierry Meerschman. "Voor de bouw van het pompgebouw zouden 3 hele mooie grote bomen moeten wijken, die moeten gekapt worden en een struikengordel die wij voor de biodiversiteit en voor de veiligheid van onze kinderen hebben aangeplant. Dat we ons uitzicht verliezen is één iets, maar we verliezen ook heel wat aan biodiversiteit. En dan ten derde verdwijnt er een plaatsje waar we de kinderen veilig kunnen laten spelen. Dat is enorm jammer voor de vele jonge gezinnen in onze wijk."