Lange wachtrij in Amsterdam om afscheid te nemen van misdaadjournalist Peter R. De Vries

De deuren van theater Carré in Amsterdam gingen voor elf uur open, de Nederlandsers kunnen nog tot acht uur vanavond een laatste groet brengen. Of mogelijk nog later, want ook wie om acht uur nog staat aan te schuiven zal nog worden toegelaten. Binnen staat de kist met het lichaam van de vermoorde misdaadverslaggever, omgeven door bloemen van naasten.