Liveblog - Geen water, gas of elektriciteit: 9.000 mensen moeten nieuw onderkomen zoeken

De ondergelopen kelders in Halen, in de provincie Limburg, zijn leeggepompt. Er is ook al heel wat afval opgeruimd. De mensen van Defensie zijn tot vanmiddag paraat om mensen in Halen te helpen. De voorbije dagen was een honderdtal woningen in Halen getroffen door de wateroverlast en de hoge waterstanden van Velpe, Gete en Demer.

"We danken de mensen voor het verzamelen van de zandzakken. Een gedeelte gebruiken we om de oevers van de Velpe te verhogen en een ander deel houden we achter de hand, zolang de wachtbekkens gevuld zijn," aldus de Halense burgemeester Erik Van Roelen (CD&V). Het industrieterrein Halens Broek blijft wel afgesloten. "Door de opstuwing van de Donderbosbeek en de Zwarte Beek blijft het water in de Gennepstraat, Broekstraat en het Goerenbroek stijgen. Onze diensten blijven dit nauwgezet volgen."

Uit buurgemeente Herk-De-Stad komt er ook goed nieuws. "In Donk en Herk is de situatie genormaliseerd. In Schulen, de Neerstraat, Slapersstraat en Stationsstraat staat het water nog iets hoger, maar is de situatie onder controle. Het water blijft verder zakken. De Demer staat intussen 10 cm onder de brug. De Gete is tot 30 cm onder de brug gezakt", legt burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) uit.

"De riolering op het achterste gedeelte van het industrieterrein begint wel vol te staan. Hierdoor ontstaan mogelijk afvoeringsproblemen. De Stationsstraat blijft deels afgesloten. De Stationsstraat tussen de rotonde van Schulen en de rotonde van Lummen blijft afgesloten voor alle verkeer totdat de fietspaden tussen Herk-de-Stad en Lummen veilig berijdbaar zijn."