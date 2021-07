Man uit Berlare houdt drooglegging polder van 7.000 hectare tegen, "David wint tegen Goliath"

Gouverneur Carina Van Cauter moet van de Vlaamse regering het dossier over de drooglegging van ongeveer 7.000 hectare polder in de Schelde-Durmevallei herbekijken. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft het beroep dat Francis Van den Abbeele uit Berlare aantekende tegen de plannen gegrond verklaard. De man reageert, via zijn advocate, opgelucht.