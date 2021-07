Vier Amerikaanse farmabedrijven kopen met 26 miljard dollar processen over verslavende pijnstillers af

In een gezamenlijke reactie zeggen de drie verdelers McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen de beschuldigingen "ten stelligste" te betwisten. De deal is wel een belangrijke stap naar "het bereiken van een brede oplossing voor opioïdeclaims van de overheid en naar betekenisvolle verlichtingen voor de gemeenschappen in de Verenigde Staten".



Ook tegen verschillende andere farmabedrijven lopen in de VS nog claims in verband met de opioïdencrisis. Zij zijn niet betrokken bij dit akkoord.