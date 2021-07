Mysteries ontrafeld: Houden vossen niet van radio en andere dieren wel?

Hugo uit Wolvertem houdt de vossen weg van zijn kippenhok door Radio 2 luid te laten spelen. Blijkbaar houden vossen niet van radio, terwijl heel wat andere dieren net wel gelukkig worden van muziek. Dat merken ze onder meer in een kattenhotel in Diest waar ze muziek spelen voor de katten. En ook varkensboer Piet ziet dat zijn varkens beginnen te kwispelen als de stereo aanstaat in de stal. Maar klopt dit wel, is er genoeg onderzoek gedaan naar het effect van muziek op dieren om dat te kunnen bevestigen? We zoeken het uit.