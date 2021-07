Slager uit Nazareth levert samen met andere ondernemers barbecue-ingrediënten aan inwoners rampgebied 

In het rampgebied in Wallonië is de nood aan vers eten zeer groot. Het Rode Kruis zal de komende maanden massaal voedsel bedelen in de overstroomde delen van Wallonië. Slager Stijn Dessein uit Nazareth wil nu al zijn steentje bijdragen. Hij is na het zien van de beelden van de ramp snel in actie geschoten. Vorige weekend al ging hij er voor het eerst leveren. "De reacties waren toen zeer goed, iedereen was blij en we hebben vlees bij waar geen gas en elektricitiet voor nodig is. Ter plaatse worden barbecuestellen geplaatst en kunnen de slachtoffer toch zeker zijn van een warme maaltijd"